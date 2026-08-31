До +24 градусов и небольшой дождь: какой будет погода в Подмосковье 31 августа

Переменная облачность и местами небольшой дождь ожидаются в Московской области в понедельник, 31 августа. Прогноз на последний день календарного лета представил Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Подмосковье будет колебаться от +19 до +24 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до +11 градусов.

В регионе прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью от 3 до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.

Существенного похолодания синоптики не ожидают, однако жителям области рекомендуют учитывать вероятность кратковременных осадков.