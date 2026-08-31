Паспорт просят на проходной: когда лучше отказаться показывать документ

Просьба предъявить паспорт или сообщить его данные при входе в офис либо на предприятие сама по себе не нарушает закон. Однако организация должна иметь основание для обработки персональных данных, рассказал агентству « Прайм » руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Таким основанием может быть согласие посетителя, требование закона или другое предусмотренное законодательством условие. При этом компания обязана заранее определить цель сбора сведений. Закон о персональных данных запрещает запрашивать информацию, избыточную для заявленной цели.

Перед оформлением пропуска посетителю следует выяснить, кто выступает оператором данных, какие сведения будут записаны, для чего они нужны, кому могут передаваться и как долго будут храниться.

По словам Хаминского, для разового посещения обычно достаточно назвать фамилию и предъявить оригинал паспорта. Снимать копию документа или отправлять его фотографию, как правило, не требуется, если личность можно подтвердить менее рискованным способом.

Особенно опасно пересылать снимок паспорта неизвестным людям или через сомнительные формы. Полученные сведения злоумышленники могут использовать для попыток оформить микрозаем, зарегистрировать поддельный аккаунт, подготовить фишинговую атаку или изготовить фиктивные документы.