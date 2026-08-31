Клетчатка и концентрированный сахар: чем полезен инжир

Инжир может стать полезной частью сбалансированного рациона благодаря пищевым волокнам, минералам и антиоксидантным соединениям. Об этом « Газете.Ru » рассказала терапевт и диетолог Елена Устинова.

Содержащаяся во фрукте клетчатка поддерживает работу кишечника, помогает нормализовать стул и дольше сохранять чувство сытости. Калий и магний участвуют в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. В инжире также присутствуют кальций, железо, медь, марганец и небольшое количество витаминов группы B.

При этом есть фрукт без ограничений не стоит. По словам Устиновой, большое количество инжира при склонности к диарее, метеоризму и другим нарушениям пищеварения способно усилить неприятные симптомы.

Свежий и сушеный инжир различаются по пищевой ценности. После удаления воды в сухофруктах значительно возрастает концентрация сахаров и калорийность. Кроме того, небольшие сушеные плоды легче съесть в избыточном количестве.

Людям с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена не обязательно полностью исключать инжир, однако размер порции следует учитывать особенно внимательно. Диетолог подчеркнула, что фрукт не лечит заболевания и не «очищает» организм. Оптимальный вариант — умеренно употреблять свежий инжир вместе с другими продуктами полноценного рациона.