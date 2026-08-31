Шины, тормоза и аккумулятор: что проверить в автомобиле до сезона дождей

Главная ошибка водителей — начинать подготовку автомобиля к осени только после первых холодов и сильных дождей. Провести проверку лучше заранее, рассказал « Российской газете » автоэскперт Никита Родионов.

В первую очередь эксперт советует осмотреть летние шины. Необходимо проверить глубину и равномерность износа протектора, состояние боковин и давление в колесах. Законодательно установленный минимум для летних шин легкового автомобиля составляет 1,6 мм, однако уже при остатке около 3 мм их эффективность на мокрой дороге заметно снижается. Давление следует измерять на холодных колесах и сверять с рекомендациями производителя машины.

До сезона дождей также нужно проверить щетки и форсунки стеклоомывателя, очистить лобовое стекло изнутри и убедиться в исправности фар, габаритов, поворотников и стоп-сигналов.

Особого внимания требуют тормозные колодки, диски, шланги и уровень жидкости. Скрежет, вибрация, мягкая педаль или увод автомобиля в сторону при торможении — повод незамедлительно обратиться на диагностику.

Аккумулятор желательно проверить, если ему уже четыре-пять лет или двигатель стал запускаться медленнее. Кроме того, Родионов рекомендует обработать сколы на кузове и очистить дренажные каналы от листьев и грязи, чтобы предотвратить коррозию, попадание воды в салон и повреждение электрики.