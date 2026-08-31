Правильный допуск и крупная канистра: как сэкономить на моторном масле

Снизить расходы на моторное масло можно без ущерба для двигателя, если правильно подобрать продукт и рационально организовать его покупку. Об этом « Российской газете » рассказал руководитель Центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

Главная ошибка автомобилистов — ориентироваться только на вязкость или покупать масло с избыточными характеристиками. В сервисной книжке указаны необходимый класс вязкости, эксплуатационная категория и допуск автопроизводителя. По словам Сокуева, соответствие этим параметрам важнее известности марки: подходящее масло стабильнее сохраняет свойства и реже требует долива.

При покупке импортной продукции эксперт советует учитывать риск контрафакта и переплаты за логистику. Безопаснее выбирать проверенного производителя и приобретать масло у надежного продавца.

Интервалы замены в 15–20 тыс. км обычно рассчитаны на благоприятные условия. Холодные пуски, пробки и частые короткие поездки ускоряют старение масла. Для большинства бензиновых двигателей Сокуев называет ориентиром 7–10 тыс. км, однако учитывать необходимо требования производителя и условия эксплуатации.

Сэкономить позволяет и подходящая фасовка. Комплект «4+1» снижает стоимость литра примерно на 20%, а большая канистра — на 15–25%. Такой объем можно приобрести совместно с другими автомобилистами, если масло полностью соответствует требованиям их двигателей.