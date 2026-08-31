Одиннадцать лет за партой? Будет ли меняться срок обучения в школах

Министерство просвещения России не планирует сокращать или увеличивать продолжительность обучения в школах. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что действующая система предусматривает 11-летнее школьное образование. Такой срок установлен Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

По словам Кравцова, нынешняя модель отвечает потребностям современных детей и полноценно выполняет свои задачи, поэтому оснований для ее пересмотра в министерстве не видят.

Глава Минпросвещения также напомнил о внедрении единых федеральных образовательных программ. Они призваны обеспечить школьникам доступ к сопоставимому по качеству образованию независимо от региона проживания и конкретного учебного заведения.

При этом Кравцов подчеркнул, что возможные изменения в системе школьного образования не могут приниматься без предварительного обсуждения. Подобные инициативы должны проходить профессиональную оценку с участием педагогического и экспертного сообщества.