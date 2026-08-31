Боль в груди и холодный пот: как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Паническая атака и сердечный приступ могут сопровождаться похожими симптомами: болью в груди, учащенным сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением, тошнотой, дрожью и потливостью. Об этом « Российской газете » рассказали психотерапевт Юлия Ковальчук и психиатр Эдуард Холодов.

При панической атаке нередко возникают внезапный сильный страх, покалывание или онемение конечностей. Симптомы обычно быстро достигают пика, после чего постепенно ослабевают. Такие проявления действительно могут напоминать сердечную патологию, подтверждает Национальный институт психического здоровья США.

Для инфаркта более характерны давящая, сжимающая или жгучая боль в центре груди, ее распространение в руку, спину, шею или челюсть, а также холодный пот, тошнота и выраженная слабость. Однако симптомы могут различаться, поэтому ни один из перечисленных признаков не позволяет безопасно поставить диагноз дома.

Холодов подчеркнул, что при подозрении на сердечный приступ требуется медицинское обследование. Оно может включать ЭКГ, анализ крови на сердечные маркеры и другие исследования.

При новой, сильной или не проходящей боли в груди, особенно вместе с одышкой, холодным потом, слабостью или потерей сознания, необходимо сразу звонить по номеру 112 или 103. Кардиологи рекомендуют обращаться за экстренной помощью, даже если человек не уверен, что причиной симптомов стал инфаркт.