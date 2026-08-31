Погуляем от души: сколько продлятся новогодние каникулы в 2027 году

Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней — с четверга, 31 декабря 2026 года, по воскресенье, 10 января 2027-го включительно. Об этом РИА Новости рассказал член Общественной палаты России Евгений Машаров.

Такой график предусмотрен проектом постановления Минтруда о переносе выходных дней. Ведомство предлагает перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, а воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря. Еще один перенос запланирован с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Машаров пояснил, что выходные, совпадающие с январскими нерабочими праздничными днями, разрешается переносить на другие рабочие даты в течение года. Благодаря этому можно формировать более продолжительные периоды отдыха.

Согласно предварительному производственному календарю, при пятидневной рабочей неделе в 2027 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

При этом пока речь идет именно о проекте Минтруда. Окончательный график переносов начнет действовать после утверждения соответствующего постановления Правительством России.