Ждать осталось недолго: победа над некоторыми видами рака не за горами

Меланома, мелкоклеточный рак легкого, рак мочевого пузыря и колоректальный рак могут стать излечимыми или эффективно контролируемыми в течение ближайших трех-шести лет. Такой прогноз РИА Новости дал научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, добиться существенного прогресса позволит новая противоопухолевая иммунотерапия. Она объединяет персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек — препараты, помогающие иммунной системе распознавать и атаковать опухолевые клетки.

Персонализированную вакцину создают отдельно для каждого пациента с учетом молекулярно-генетических характеристик его опухоли. Это лечебный, а не профилактический препарат, поэтому он не предназначен для защиты здоровых людей от возникновения рака.

Первый российский опыт клинического применения такой мРНК-вакцины состоялся в апреле 2026 года. Препарат «Неоонковак» получил пациент с меланомой кожи. Как уточняет НМИЦ радиологии, вакцину применяют в сочетании с ингибиторами контрольных точек при неоперабельной или метастатической меланоме, а также после хирургического лечения.

Высказывание Гинцбурга является научным прогнозом, а не подтверждением окончательной победы над перечисленными заболеваниями. Результативность подхода предстоит оценивать по мере накопления данных клинического применения.