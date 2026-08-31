Прохладная спальня и вечер без гаджетов: как наладить сон осенью

Соблюдение режима, вечернее расслабление и правильная обстановка в спальне помогают быстрее заснуть и полноценно восстановиться. Рекомендации невролога КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Марии Сергеевой опубликовал Минздрав России .

Врач советует ежедневно ложиться и вставать примерно в одно время, не меняя график даже в выходные. Стабильный распорядок поддерживает работу внутренних биологических часов. Продолжительный дневной сон, особенно после обеда, напротив, может снизить потребность организма в ночном отдыхе.

Перед сном спальню следует проветрить и поддерживать в ней комфортную прохладную температуру. Теплый или слегка прохладный душ поможет расслабить мышцы и подготовить организм ко сну.

Примерно за два часа до отдыха Сергеева рекомендует отказаться от смартфона, компьютера и других ярких экранов. Их свет и эмоционально насыщенный контент способны мешать естественной подготовке ко сну. Мигающие уведомления лучше отключить или убрать устройство подальше от кровати.

Решение сложных рабочих вопросов и чтение тревожных новостей также стоит перенести на утро. По словам специалиста, хронический недостаток сна отрицательно влияет на внимание, память и эмоциональное состояние, а также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Если проблемы с засыпанием сохраняются длительное время, следует обратиться к врачу.