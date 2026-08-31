Предзаказ или цветок в горшке: как дешевле поздравить учителя с 1 сентября

Средняя стоимость букета к 1 сентября составляет от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Семь способов сократить расходы на цветы « Российской газете » назвал доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко.

Первый вариант — приобрести цветы на рынке или в крупном оптовом магазине, где цены обычно ниже, чем во флористических салонах. При этом эксперт рекомендует внимательно проверять свежесть растений.

Второй способ — оформить предварительный заказ. Это позволит зафиксировать стоимость до традиционного предпраздничного повышения цен. Третий — выбрать выращенные в России розы, которые, как правило, стоят дешевле импортных.

Четвертая возможность сэкономить — самостоятельно составить композицию из конфет, чая, шоколада, фруктов или небольших мягких игрушек. Пятый способ — использовать пышные цветы, например кустовые хризантемы, розы или альстромерии. Даже небольшое их количество сделает букет объемным.

Шестой вариант — подарить комнатное растение в горшке. Перед Днем знаний такая продукция дорожает меньше, чем срезанные цветы, и дольше сохраняется.

Наконец, родители могут объединиться и приобрести цветы для класса оптом. По словам Щербаченко, совместный заказ позволит снизить стоимость каждого букета.