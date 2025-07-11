«Скоро игроки будут приплачивать за право играть за „Флориду“»: еще одна маленькая победа обладателей Кубка Стэнли

Обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» объявила о подписании однолетнего контракта с нападающим Маки Самоскевичем. Это еще один шажок по укреплению чемпионской команды и важная инвестиция в будущее.

Кто такой Маки Самоскевич

«Флорида» задрафтовала американского форварда еще в 2021 году под общим 24-м номером, но только в минувшем сезоне было решено, что Самоскевич созрел для игры в основном составе.

Нападающий сыграл в 72 матчах и набрал 31 (15+16) очко, временами выглядев весьма ярко. По окончании сезона Самоскевич становился ограниченно свободным агентом. «Флорида» выписала ему очень скромный контракт — один год и $775 тыс. Молодой хоккеист мог подать на арбитраж, и там бы ему присудили зарплату в районе $3 млн. Но генменеджер Билл Зито сумел убедить игрока этого не делать: потерпеть годик, а затем за лояльность клубу ему зачтется.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Все дело в том, что «Флорида» уже сейчас превышает потолок зарплат на $3,725 млн, и требования Самоскевича создали бы клубу серьезные проблемы. Чтобы влезть под «кепку» «Пантерз» и так планируют расстаться с Эваном Родригесом, игроком достаточно важным, но все же неключевым.

Самоскевич, предположительно, займет место во второй тройке с Сэмом Беннеттом и Мэттью Ткачаком, а также будет выходить во втором большинстве. Игра с такими квалифицированными партнерами поможет ему «набить» достойную статистику.

Как это у «Флориды» получается

После второй подряд победы «Флориды» в Кубке Стэнли эксперты гадали, с кем из трех важнейших игроков — Сэмом Беннеттом, Брэдом Маршаном и Аароном Экбладом — «Пантерз» расстанутся. Сохранить всех троих казалось немыслимым, потолок зарплат не резиновый. Зито сохранил всех.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

При этом все трое пошли на определенные уступки. Обладатели Кубка Стэнли существенно взлетают в цене. Например, защитник Нэйт Шмидт играл во «Флориде» за минимальную зарплату, а по окончании сезона заключил контракт с кэпхитом $3,5 млн. Поэтому все трое могли рассчитывать на прибавку в зарплате, но Маршан и Экблад даже пошли на понижение.

Североамериканские журналисты по этому поводу шутят, что скоро за право играть во «Флориде» игроки сами будут приплачивать.