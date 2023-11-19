Сладко жить не запретишь: 3 «вкусных» производства, которые стоит посетить всей семьей

Подольское кондитерское производство увеличит объемы в 2,5 раза, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Предприятие «Деловое партнерство» производит шоколадные конфеты, драже в глазури, фруктовые батончики в шоколаде… Пока перечисляешь все эти сладости, уже текут слюнки и хочется съесть что-нибудь вкусненькое. Но у нас есть идея лучше. Почему бы не отправиться всей семьей на фабрики, где производят что-то вкусное? И новое узнаешь, и вкусовые рецепторы порадуешь. Выбрали для вас несколько вариантов.

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА

Всем сластенам советуем наведаться на шоколадную фабрику «Конфаэль». Здесь обещают провести целую экскурсию в Музее шоколада. Программа называется «Шоколадный мастер». Длится 1,5–2 часа. Сначала будет интерактивная программа о шоколаде, его производстве, с дегустацией, викториной и розыгрышем сладких призов. Второй пункт программы – рисование на плитке белого шоколада шоколадными красками. А в самом конце гости будут изготавливать конфеты ручной работы.

Где: Красногорск, Коммунальный квартал, д. 3

Для кого: для взрослых и детей от трех лет

Подробности: konfaelprazdniki.ru

МИР МОРОЖЕНОГО

Фото: [ Константин Семенец ]

Если честно, сложно найти ребенка, который не любит мороженое. Да и среди взрослых таких чудаков не сыщешь, а потому следующая точка на нашем маршруте – Долгопрудный и фабрика мороженого «Чистая линия». За полтора часа гостям расскажут и покажут все секреты приготовления натурального лакомства, продемонстрируют все этапы производства, поведают об интересных фактах истории фабрики, а самое главное (ради чего мы все и собрались!) – дадут продегустировать мороженое прямиком с конвейера. И кажется, родителям здесь даже интереснее, чем детям!

Где: Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13

Для кого: для взрослых и детей от пяти лет

Подробности: chlclub.ru

МУЗЕЙ МОЛОКА И ГЛАЗИРОВАННОГО СЫРКА

Фото: [ museisyrka.ru ]

Сколько молока дает одна корова? Кто придумал йогурты и сырки? На эти вопросы вам с легкостью ответят в Музее истории молока и глазированного сырка. Он располагается в г.о. Пушкинский и является частью завода «Ростагроэкспорт». В музее вас познакомят с историей молока, расскажут, когда появились первые молочные заводы в России, предложат посетить производство и воочию увидеть процесс создания глазированного сырка. Тут же можно посетить участок приемки молока, принять участие в дегустации и мастер-классе по изготовлению и упаковке молочных продуктов.

Где: Пушкинский г.о., шоссе Братовщина-Ельдигино, 6-й км

Для кого: для ребят от семи лет и их родителей

Подробности: museisyrka.ru