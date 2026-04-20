Смена лидера, страдания ЦСКА, «Спартак» разбушевался: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 25-й тур. За пять туров до конца чемпионата в лиге сменился лидер: «Зенит» сместил с первой строчки «Краснодар».

«Зенит» вышел на первое место

«Зенит» отправился на выезд к махачкалинскому «Динамо», которое с новым тренером Вадимом Евсеевым стало еще более неуступчивой командой. Так, например, в минувшем туре Махачкала в гостях отобрала очки у «Локомотива».

Петербуржцы владели преимуществом, но в первом тайме и хозяева опасно огрызались. Единственный по-настоящему острый момент создал Максим Глушенков. Полузащитник «Зенита» пробил в штангу, мяч от нее попал в лицо голкиперу Даниилу Волку и отскочил за лицевую линию.

После перерыва махачкалинцы больше думали об обороне и защищались весьма успешно. На 70-й минуте «Зенит» заработал пенальти за игру рукой защитника хозяев. Даниил Волк выиграл дуэль у Александра Соболева.

Решающими стали замены Сергея Семака, и свежие игроки соорудили единственный гол. Роман Вега быстро вбросил мяч из аута, Даниил Кондаков ловко просочился в штрафную и прострелил, а Никита Глушков внес мяч в свои ворота.

Отстояв минимальную победу, «Зенит» ситуативно вышел на первое место, но оставалось дождаться матча в «Краснодаре», где «быки» принимали «Балтику».

«Балтика» продолжает кошмарить грандов

Сенсационная «Балтика» сама может и не добраться до медалей, но свое влияние на борьбу за них оказывает, регулярно лишая очков признанных авторитетов. Калининградцы не проиграли чемпиону страны «Краснодару» дома и едва не увезли гостевую победу.

А на «Краснодаре» начинает сказываться короткая скамейка, не позволяющая полноценно справляться с травмами и дисквалификациями.

«Балтика» повела перед самым перерывом — Мингиян Бевеев засадил дальним ударом. На 59-й минуте Хуан Боселли сравнял, но довольно скоро «Краснодару» пришлось снова оказаться в роли догоняющих. Чудовищную ошибку совершил Витор Тормена, которого накрыл Максим Петров, — мяч от новичка сборной отскочил в ворота. «Краснодар» ушел от поражения в последнем штурме-навале — в компенсированное время Жубал разобрался в сутолоке у ворот.

ЦСКА теряет очки и молодого лидера

Неудачно начавший весну ЦСКА никак не может привести себя в порядок. «Крылья Советов» в домашнем матче сыграли смело и смотрелись не хуже армейцев. Фабио Челестини носили на руках в первой части сезона, а весной его дружно пинают все эксперты.

«На сегодняшний день ЦСКА производит жалкое впечатление как игрой, так и результатом», — констатировал экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин.

В Самаре хозяева вышли вперед после гола Ивана Олейникова, ЦСКА ответил мячом Матвея Кисляка. И это был единственный удар армейцев в створ.

К игровым проблемам добавилась еще одна неприятность. В конце первого тайма травму получил самым острый игрок ЦСКА Кирилл Глебов. Вингер повредил задние мышцы бедра. Обычно при таких травмах уходит на восстановление две-три недели, поэтому есть риск потерять молодого лидера перед кубковым противостоянием со «Спартаком»: команды сыграют в финале Пути регионов 6 мая.

«Спартак» забил больше всех в туре

«Спартак» при Хуане Карлосе Карседо успешно ломает неприятные для себя традиции: оборвали неприятные серии в Сочи и Оренбурге, наконец-то одолели «Зенит» в Санкт-Петербурге. Тенденция получила повреждение в домашнем матче против неудобного «Ахмата» — последние три встречи с грозненцами на «Лукойл Арене» завершились нулевыми ничьими.

В начале матча «Ахмат» имел пару неплохих моментов, но в завершении гости сыграли нерасторопно. А дальше слово взяла вдохновенная спартаковская атака. За 20 минут красно-белые забили больше, чем любая команда в этом малорезультативном туре. Красоту сотворили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш. Еще до перерыва один мяч отыграл Максим Самородов.

Во втором тайме «Спартак» еще дважды отправил мяч в ворота Вадима Ульянова, но гол отменили из-за офсайдов (в первом случае — совсем миниатюрного). Но и так получилось убедительно — 3:1.

Возрождение «Сочи» и другие матчи

ФК «Сочи», который все дружно уже отправили в Первую лигу, неожиданно одержал вторую победу подряд, обыграв «Ростов» благодаря голу Кирилла Заике в самой концовке. Положение команды все равно непростое, но уже не безнадежное.

«Локомотиву» также хватило одного мяча, чтобы обыграть «Оренбург». Он на счету Алексея Батракова.

«Динамо» притормозило после бодрого рестарта сезона. В Нижнем Новгороде бело-голубые не смогли обыграть «Пари НН» (1:1). На гол Николаса Маричаля хозяева ответили мячом Олакунле Олусегуна.

С таким же счетом завершился матч «Рубина» и «Акрона». В начале второго тайма казанцы повели после гола Никиты Лобова, но Артем Дзюба гроссмейстерски использовал свой шанс в штрафной.

Турнирное положение

«Зенит» воспользовался осечкой «Краснодара» и выскочил на первое место с 55 очками, у «быков» на балл меньше. «Локомотив» возглавляет борьбу за бронзу (48), «Спартак» (45) уже обошел ЦСКА (43) и сравнялся с «Балтикой».

Спокойно чувствуют себя в середине таблице московское «Динамо», «Рубин» (по 35) и «Ахмат» (31).

Остальным клубам предстоит жесткая борьба за выживание. У «Ростова» — 26 очков, у «Акрона», махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» — по 23, у «Пари НН» — 22, у «Оренбурга» — 20, у «Сочи» — 15.