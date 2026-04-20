«Спартак решит судьбу золота». «Зенит» опережает «Краснодар» на 2 очка после 25-го тура

Бывший игрок сборной СССР, а ныне авторитетный футбольный аналитик Александр Бубнов спрогнозировал исход борьбы за золотые медали между «Краснодаром» и «Зенитом» за пять туров до финиша сезона.

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» разошелся миром с калининградской «Балтикой» — 2:2. В то же время «Зенит» добыл минимальную победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) и возглавил турнирную таблицу.

В следующем туре петербуржцев ждет выезд к «Локомотиву», а «Краснодар» отправится в гости к «Спартаку». По мнению Бубнова, именно эти матчи могут предопределить судьбу чемпионского титула. Красно-белые находятся в отличной форме и способны обыграть южан.

«"Спартак" сейчас хорошо выглядит, поэтому может обыграть [южан]. И если "Зенит" выиграет у "Локомотива", тогда можно говорить, что чемпионство будет решено в 26-м туре. Вот цена игры в Краснодаре с "Балтикой"», — написал Бубнов в своем телеграм-канале.

После 25 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 55 очками. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар», занимающий вторую строчку, на два балла. До окончания чемпионата и выявления победителя сезона-2025/2026 осталось провести пять туров.

Ранее сообщалось о том, что ЭСК признала ошибочным удаление игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром».