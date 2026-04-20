«Зубчик в день». Диетолог назвала безопасную дозу чеснока

Чеснок — не просто популярная приправа, а продукт с внушительным списком полезных свойств. Благодаря уникальным эфирным маслам он способен отпугивать вирусы, поэтому во время простуды его действительно стоит включить в рацион.

Однако, как подчеркнула в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, полагаться только на него не следует: чеснок выступает лишь помощником в комплексе с правильно подобранным лечением.

Специалист пояснила, что безопасная дневная норма для каждого человека своя, но оптимальным считается не более одного сырого зубчика в сутки. Тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, от этого овоща лучше отказаться полностью: эфирные масла раздражают слизистые оболочки и могут спровоцировать обострение. С другой стороны, чеснок эффективно разжижает кровь, потому он будет полезен при атеросклерозе.

«Однако если человеку нужно не разжижать кровь, а, напротив, усилить ее свертываемость (коагуляцию), чеснок из меню необходимо исключить», — предупредила эксперт.

