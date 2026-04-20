«Опасная иллюзия полезного белка». Колбаса и сосиски не заменяют натуральное мясо по пищевой ценности

Колбасные изделия и сосиски традиционно причисляют к мясной продукции, однако по своей пищевой ценности они кардинально отличаются от натурального мяса. Следовательно, использовать их как полноценную замену животному белку нельзя. Об этом в интервью aif.ru предупредил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Любое колбасное изделие содержит большое количество различных добавок, усилителей вкуса, которые негативно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Поэтому даже если колбаса сделана по нормативам, это не равно куску мяса, курицы, из которых эту колбасу делают», — заявил медик.

Специалист подчеркнул, что безопасной дневной нормы потребления колбасы не существует в принципе, поэтому от данного продукта лучше полностью отказаться. Единственным условно полезным вариантом доктор считает только домашнюю колбасу, приготовленную из натурального мяса.

Ранее врач Ивашков сообщил о том, что сосиски и колбасы названы главными возбудителями рака в рационе.