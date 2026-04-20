«Абсурдный набор». МФО навязывают расклады таро и расшифровку снов вместе с займом

Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин заявил, что микрофинансовые организации (МФО) при оформлении займов нередко принуждают клиентов приобретать услуги с крайне низкой полезностью для потребителя. Подобные опции могут добавляться как непосредственно в момент выдачи ссуды, так и при пролонгации договора или даже в процессе его погашения.

В перечень таких навязанных «услуг» от МФО входят: онлайн-платформы по подбору финансовых инструментов, курсы по повышению финансовой грамотности, юридические консультации вместе с шаблонами документов, доступ к ресурсам для уменьшения долговой нагрузки, а также сервисы для поиска аналогов лекарств. Отдельную категорию составляют продукты, далекие от финансовой сферы: толкование снов, тарологические расклады, построение натальных карт и гороскопов.

Как отметил Воронин, отдельные участники рынка МФО применяют такие методы систематически. Однако основная масса заемщиков не обращается за защитой своих прав к финансовому омбудсмену, из-за чего официальных жалоб на подобные случаи поступает немного.

В пресс-службе Банка России уточнили, что самым распространенным видом дополнительных услуг в МФО остаются страховые продукты. Помимо этого, по-прежнему встречаются случаи навязывания юридических консультаций, полисов добровольного медицинского или имущественного страхования, а также сервисов типа «кредитный рейтинг».

По словам Воронина, в 2025 году почти 50% решений, вынесенных финансовым омбудсменом в пользу клиентов по спорам с МФО, были связаны именно с принудительным подключением дополнительных опций.

Представители микрофинансовых организаций в ответ подчеркнули, что предоставляют клиентам исчерпывающую информацию обо всех дополнительных продуктах. В пресс-службе СРО «МиР» добавили, что любые услуги предлагаются исключительно на добровольной основе, а количество жалоб на навязывание в последние годы идет на убыль.

