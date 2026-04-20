Лифты падают вниз в новостройке Южно-Сахалинска. Жители в шоке
Пролетают несколько этажей: лифты с пассажирами падают в «Уюн-Парк»
Жильцы жилого комплекса «Уюн-Парк» в Южно-Сахалинске бьют тревогу из-за опасной работы лифтов в доме №7/4.
По словам местных жителей, кабины стремительно проваливаются сразу на несколько этажей, после чего экстренно срабатывает аварийная тормозная система, и подъемник возвращается к штатному режиму. Горожан возмущает, что такая нестабильность длится не первый день. Жалобу уже направили диспетчерской службе, сообщает телеграм-канал «Эхо Сахалина» (18+).
В Государственной жилищной инспекции Сахалинской области оперативно отреагировали на сигнал. Там пояснили: управляющая компания вместе со специалистами организации «ДВ ЛифтМонтаж», которая обслуживает лифтовое оборудование, уже занимается поиском неисправности в электрощитовой. Проблемный подъемник находится по адресу: улица Жириновского, дом 7, корпус 4. Как только причина будет установлена, бригада сразу же приступит к ее устранению.
Ранее сообщалось о том, что закупки лифтов в российских регионах упали более чем в два раза.