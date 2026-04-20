Уголовка против управляйки. Жильцы премиум-ЖК выиграли дело у УК

В элитном жилом комплексе жильцы инициировали уголовное разбирательство в отношении управляющей компании. Параллельно Генпрокуратура РФ обнародовала данные: за год поступило почти 100 тыс. подтвержденных жалоб на действия УК.

Тем не менее в Госдуме полагают, что новая инициатива Минстроя (внедрение системы онлайн-взыскания долгов) проблему не решит. Об этом сообщают «Известия».

Председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что главная причина недовольства — слабая информированность граждан о структуре платежей.

«Зачастую люди не понимают и не согласны с цифрой в квитанции [за оплату ЖКУ], особенно когда она резко увеличивается», — пояснил депутат.

Он добавил: чтобы завоевать доверие, ресурсники и УК обязаны разъяснять начисления и сообщать об объемах потребленных ресурсов. Без прозрачности платежей внедрять систему взыскания преждевременно. Онлайн-механизм, по его мнению, применим лишь к бесспорным долгам, ведь в квитанциях возможны ошибки.

Эксперты отмечают: предложение Минстроя способно облегчить жизнь добросовестным плательщикам и сократить издержки на госпошлину. Однако для запуска нужна техническая готовность всех регионов.

Реализация проекта потребует колоссальных усилий и не менее года: предстоит интеграция ГИС ЖКХ и ГАС «Правосудие», перенастройка софта для судов и массовая закупка оборудования. Это станет серьезной логистической и бюджетной задачей для страны.

