«Ехал по тротуару и не заметил». Подросток на электросамокате сбил ребенка у школы в Южно-Сахалинске

В телеграм-канале региональной Госавтоинспекции сообщили о происшествии в Южно-Сахалинске, где пострадал несовершеннолетний пешеход. Инцидент произошел недалеко от школы № 13.

По предварительным данным, 14-летний водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) ехал по тротуару и совершил наезд на пешехода. В результате дорожного инцидента травмы получил 11-летний ребенок, уточнили в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту этого ДТП.

