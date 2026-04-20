«Ехал по тротуару и не заметил». Подросток на электросамокате сбил ребенка у школы в Южно-Сахалинске
Фото: [Самокаты в парке 30-летия Победы летом в Орехово-Зуево/Медиасток.рф]
В телеграм-канале региональной Госавтоинспекции сообщили о происшествии в Южно-Сахалинске, где пострадал несовершеннолетний пешеход. Инцидент произошел недалеко от школы № 13.
По предварительным данным, 14-летний водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) ехал по тротуару и совершил наезд на пешехода. В результате дорожного инцидента травмы получил 11-летний ребенок, уточнили в ведомстве.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту этого ДТП.
