«Охрана без диагноза». Минздрав утвердил новый перечень болезней, несовместимых с работой охранником

Граждане РФ, страдающие шизофренией, умственной отсталостью, алкогольной зависимостью, а также рядом других болезней и расстройств, лишатся возможности трудоустроиться в качестве частных охранников. Соответствующий перечень медицинских противопоказаний утвержден Министерством здравоохранения.

Документ, регулирующий эти ограничения, уже опубликован на официальном портале «Гарант.ру» — ознакомиться с ним можно прямо сейчас. Нововведения начнут действовать с 1 сентября.

Помимо указанных диагнозов, работать охранником не смогут люди с деменцией, иными психическими и поведенческими нарушениями. Также под запрет для приема на данную должность подпадают лица с наркотической зависимостью и некоторые пациенты с офтальмологическими проблемами, в том числе полностью слепые.

