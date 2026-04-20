«Охрана без диагноза». Минздрав утвердил новый перечень болезней, несовместимых с работой охранником
Граждане РФ, страдающие шизофренией, умственной отсталостью, алкогольной зависимостью, а также рядом других болезней и расстройств, лишатся возможности трудоустроиться в качестве частных охранников. Соответствующий перечень медицинских противопоказаний утвержден Министерством здравоохранения.
Документ, регулирующий эти ограничения, уже опубликован на официальном портале «Гарант.ру» — ознакомиться с ним можно прямо сейчас. Нововведения начнут действовать с 1 сентября.
Помимо указанных диагнозов, работать охранником не смогут люди с деменцией, иными психическими и поведенческими нарушениями. Также под запрет для приема на данную должность подпадают лица с наркотической зависимостью и некоторые пациенты с офтальмологическими проблемами, в том числе полностью слепые.
