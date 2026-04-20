«Тихий убийца». Ишемия без симптомов становится причиной внезапной смерти в 80%

Ишемическая болезнь сердца нередко развивается скрыто, не проявляя себя никакими симптомами. Именно она в 80% случаев приводит к внезапной сердечной смерти среди жителей России. В зоне особого риска находятся люди с повышенным артериальным давлением и лишним весом, — об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин.

«Основной причиной внезапной сердечной смерти, до 80% случаев, является ишемическая болезнь сердца, которая может протекать бессимптомно. К группам высокого риска относятся пациенты с перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью, а также тяжелыми аритмиями», — пояснил профессор.

Среди ключевых факторов риска специалист выделил гипертонию, повышенный уровень холестерина, курение, малоподвижный образ жизни и хронический стресс. Он также привел тревожную статистику: в России на сегодняшний день около 25% взрослых имеют ожирение, а 62% — избыточную массу тела. Кроме того, профессор подчеркнул важность семейного анамнеза: если у близких родственников рано диагностировали сердечно-сосудистые заболевания или тем более зафиксировали случаи их гибели, это может свидетельствовать о повышенных индивидуальных рисках, включая риск внезапной смерти.

