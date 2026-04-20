Батайск богатеет, Северск беднеет: свежий рейтинг доходов городов РФ

Самый существенный прирост доходов населения по итогам января-марта 2026 года зафиксирован в Батайске, Евпатории и Севастополе. К такому выводу пришел Александр Шатилов, занимающий пост заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ. Результаты соответствующего исследования имеются в распоряжении РИА Новости .

В документе, подготовленном ученым, указано: «За первые три месяца 2026 года максимальную положительную динамику доходов продемонстрировали Батайск (рост на 36%), Евпатория (+30%) и Севастополь (+27%). Снижение этого показателя отмечено только в двух городах — Северске и Прокопьевске».

Как следует из данных специалиста, в перечень населенных пунктов с высокими темпами увеличения доходов также попали Норильск (плюс 26%), Волгодонск и Новый Уренгой (прирост на 25% в каждом), а также Мытищи, Жуковский и Владикавказ (все три прибавили по 24%).

Параллельно эксперты оценили уровень месячного душевого дохода. Наибольшие значения здесь зарегистрированы в Москве (96 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (94 тыс. рублей), Екатеринбурге (81 тыс. рублей), а также в Сочи (75 тыс. рублей) и Краснодаре (74 тыс. рублей).

Рейтинг городов по динамике доходов составлялся среди всех населенных пунктов с численностью жителей от 100 тысяч человек. За базу взято изменение показателя в расчете на одного человека в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При подсчете денежных доходов учитывались: заработная плата наемных работников, поступления от предпринимательской и иной производственной деятельности, социальные пособия, а также доходы от собственности и инвестиций.

Оценки душевых денежных доходов были получены методом математического моделирования. В его основу легли сведения о потребительской активности граждан, а также официальная статистика по российским городам и регионам из открытых источников.

