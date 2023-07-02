«Смогу согреть их души и сердца»: подмосковный поэт отправил бойцам на передовую свое творчество

Нашим бойцам продолжают помогать добровольцы Подмосковья. На днях подвели итоги акции «С пользой для Родины!», сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области. Наградили лучшие студот­ряды, которые сдавали макулатуру, а вырученные деньги отдавали на покупку вещей для бойцов СВО. Член Московской областной организации Союза писателей России, поэт Василий Бородин тоже решил поддержать наших ребят. Своим творчеством. Его стихи в скором времени появятся в спецвыпуске нашего издания, который ежемесячно отправляется солдатам на передовую. Писатель рассказал «Подмосковье неделя», как в 39-м году общался с солдатами ВОВ, что его больше всего поразило и как так вышло, что его стихи скоро будут читать на СВО.

СМЕХ СТОЯЛ ВО ВСЕХ ПАЛАТАХ

– Василий Александрович, почему вы решили писать стихи для бойцов?

– Я родился в 1939 году, и уже в 1941-м со мной произошла одна история. У нас в Иркутске открыли военный госпиталь для лечения раненых бойцов. Моя мама работала там медицинской сестрой. И однажды после детского садика привела нас с братом туда. Мне было 3,5 года, а брату – 5. Мама хотела, чтобы мы поговорили с ранеными, может, в этот момент они вспомнят своих детей или внуков, как-то порадуются.

– И вы, такой маленький, с ходу стали общаться с военными?

– Не сразу, конечно. Все сначала вообще пошло не так. Мы зашли в госпиталь, я поразился – все белым-бело вокруг, постельное белье, стены. А еще военные все в бинтах. У кого – руки, у кого – ноги, у кого – все туловище забинтовано. Я испугался! Заревел и хотел удрать. Но мама меня остановила. И вот я сел на кровать к одному из бойцов. У него были видны только глаза, а голова была забинтована полностью. И еще он почему-то руки держал под одеялом. Решил со мной поздороваться. И когда я увидел его руку, я чуть в обморок не упал и заплакал опять.

– Почему?

– Две кисти его разорвало гранатой. Этой рукой он решил прихватить меня за мою руку. Было страшно. Но потом это прошло, и мы с братом ходили в госпиталь каждый день до самой Победы в 1945 году.

– Как вы проводили там время?

– Мы так осмелели, что стали уже не только разговаривать, а даже устраивали для раненых разные пантомимы. Например, советский солдат ведет фрица в плен. У нас даже деревянный автомат был, из простой доски сделанный. Смех стоял во всех палатах! Бойцы радовались, и мы понимали, как для них важно детское, но все же творчество. И как мама была права, когда привела нас в госпиталь. А еще для бойцов мы читали стихи Агнии Барто и Сергея Михалкова. Особенно запомнился «Дядя Степа» из-за такой строчки «жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин». А я как раз и есть Василий Бородин, вот так-то.

СОГРЕТЬ ДУШИ И СЕРДЦА

– Значит, после начала СВО вы поняли, что это такие же бойцы и что им тоже необходимо такое внимание?

– Конечно! Я хочу показать ребятам, что мы ценим их подвиг на поле брани. Это проявление любви и внимания. Это стремление согреть души и сердца бойцов. А успехи наших героев на полях сражений – это залог того, что наше дело правое и Победа будет за Россией.

– Расскажите об этих стихах.

– Я постарался передать в них любовь к русской природе и Родине. Хотел, чтобы они в минуты отдыха, читая стихи, тоже прониклись этими чувствами. Например, «Байкал, Байкал». Эта поэма с головой окунет читающего в глубины нашего прекрасного озера, его древнюю историю, и, наконец, после завершения СВО, ребята захотят посетить его, чтобы навсегда влюбиться. Есть у меня стихотворения и как раз, как говорится, по теме. Например, стихотворение «Услышь стихи мои, Донбасс!».

НАПЕЧАТАЮТ В БОЕВОМ ЛИСТКЕ

Фото: [ "Подмосковье сегодня" ]

– Василий Александрович, вы родом из Иркутска, сейчас живете в столичном регионе. А в Донбассе вы были?

– Был в Донецке. Это же столица шахтеров наша. А я сам раньше работал шахтером. Это мои коллеги по работе, мои братья! Поэтому и родилось это стихотворение после начала СВО, которое я, кстати, читал на многих мероприятиях. И после первой строфы люди аплодировали. Получается, что они с этим совершенно согласны.

Пришли Майдана изуверы,

Чтобы всех русских

истребить.

Пора настала мразь

Бандеры

На все века искоренить!

– А как получилось, что эти стихотворения появятся в нашем боевом листке?

– Мне в этом помогают в Подмосковье. Я обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. С легкой руки Андрея Юрьевича мы сотрудничаем с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области. Мои стихи будут печатать в боевом листке. Это такой спецвыпуск газеты «Подмосковье сегодня» для бойцов СВО. Этот листок доставляют на фронт. И теперь ребята смогут прочесть мои стихотворения, а я так смогу согреть их души и сердца.

досье

Бородин Василий Александрович – член Союза писателей России (Московская областная организация). Заслуженный деятель культуры РФ. Лауреат Международных литературных премий имени Н. Гумилева, А. Твардовского, В. Распутина, А. Барто. Автор книг: «Поэма День Победы», «Поэма Байкал, Байкал», «Поэма Золотая Осень на Волге».

Отрывок стихотворения «Память о ВОВ»

Но вновь, оскалив зубы, вся Европа

Готова в злобе расчленить Страну.

Насколь больна сегодня вся Европа,

Против России, развязав войну?!

Вновь поднял голову фашизм кровавый,

В Брюсселе создан Запада оплот.

Но возрожден в нас Дух непобедимый,

Коль есть в России Армия и Флот!