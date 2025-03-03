«Спартак» догнал лидеров, у Тюкавина подозрение на «кресты»: обзор тура РПЛ

В Российской премьер-лиге прошел 19-й тур, первый после рестарта чемпионата. По его итогам на вершине турнирной таблицы установилось троевластие: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали равное количество очков.

Лидеров теперь трое

Главным бенефициаром тура стал «Спартак», победивший на своем поле «Оренбург», тогда как все конкуренты красно-белых очки потеряли.

Красно-белые дожали аутсайдера турнира во втором тайме. На 51-й минуту Манфред Угальде сыграл на опережение и замкнул передачу Маркиньоса. Костариканец упрочил свое лидерство в гонке лучших бомбардиров турнира. Угальде забил в пятом матче подряд и довел свой лицевой счет до 16 голов. В компенсированное время новичок «Спартака» Пабло Солари установил окончательный счет — 2:0.

«Спартак» победил в седьмой раз подряд, чего не случалось со времен Олега Романцева. Красно-белые набрали 40 очков и догнали «Зенит» и «Краснодар», которые допустили осечки.

«Зенит» не смог распечатать ворота ЦСКА (0:0), а «Краснодар» на своем поле довольствовался лишь ничьей (1:1) в матче с «Крыльями Советов». Причем «быкам» пришлось отыгрываться после гола полузащитника самарцев Ивана Олейникова. Ответный мяч «Краснодара» в официальном протоколе записан как автогол Гленна Бейла.

По дополнительным показателям первую строчку в турнирной таблице занимает «Зенит», вторую — «Спартак», третью — «Краснодар».

«Ростов» без Карпина

Накануне рестарта РПЛ «Ростов» лишился главного тренера: Валерий Карпин заявил, что покидает клуб и намерен сосредоточиться на работе в сборной России. Возглавил южан человек из штаба Карпина Джонатан Альба.

«Ростов» энергично провел матч против «Динамо», упустив немало голевых шансов. Встреча завершилась вничью (1:1). Динамовец Даниил Фомин открыл счет на 77-й минуте, вскоре Мохаммед Мохеби установил равенство.

«Динамо» упустило возможность приблизиться к лидерам (сейчас у бело-голубых 36 очков), но это не главная потеря. Еще в первом тайме травму получил Константин Тюкавин. У лучшего игрока РПЛ прошлого сезона подозрения на повреждение крестообразной связки. Если худший прогноз подтвердится, нападающий может пропустить до полугода.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Передвижения внизу таблицы

«Локомотив», как и столичное «Динамо», имеет 36 очков. В гостях железнодорожники не сумели обыграть «Динамо» махачкалинское (1:1). Тур показал, что клубы, ведущие борьбу за выживание, очки раздаривать не собираются. «Динамо» открыло счет после гола Эгаша Касинтуры, а «Локо» смог отыграться только на 85-й минуте — счет сравнял Дмитрий Воробьев.

«Химки» обыграли на своем поле «Факел» (1:0). Эдгардо Фаринья открыл счет на 15-й минуте после скидки Антона Заболотного. В концовке подмосковной команде пришлось пережить немало тревожных минут, но победу «Химки» отстояли.

Фото: [ ФК «Химки» ]

«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:1) благодаря дублю защитника Надера Гандри. Победа оказалась волевой, грозненцы вышли вперед после гола Дардана Шабанхаджая. «Пари НН» взял верх над тольяттинским «Акроном» (2:1) за счет голов своих новичков — Вячеслава Грулева и Александра Кокшарова. У гостей отличился Артем Дзюба.

Главные перемещения внизу турнирной таблицы — «Химки», набрав 19 очков, покинули зону стыковых матчей, «Ахмат» (16 очков) — зону прямого вылета, куда угодил «Факел».