«Спартак» дожал «Локомотив», уникальный гол ЦСКА, серия Соболева: как прошел тур в РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) в уик-энд были сыграны семь из восьми матчей 23-го тура. Матч «Сочи» — «Рубин» пройдет 6 апреля, его результат лишь незначительно может повлиять на расположение команд в турнирной таблице.

Волевая победа «Спартака»

«Спартак» и «Локомотив» в нынешнем сезоне с учетом Кубка сыграли уже три матча, в которых забили в сумме 15 мячей. Результативной получилась и отчетная игра.

Первыми забили железнодорожники. Алексей Батраков, забивший в сезоне пять мячей в ворота красно-белых, на этот раз отметился голевой передачей: идеально выполнил навес с углового, а Сесар Монтес пробил руки Александра Максименко.

После перерыва «Спартак» усилил давление, и на 66-й минуте сравнял. Эсекьель Барко реализовал пенальти за игру рукой Евгения Морозова. А защитник «Локо» вскоре оставил команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку.

На 83-й минуте победу «Спартаку» принес Пабло Солари, четко пробивший головой в противоход Антону Митрюшкину после подачи Романа Зобнина — 2:1.

ЦСКА победил благодаря новому правилу

ЦСКА обыграл «Акрон», открыв счет при необычных обстоятельствах. Впервые в истории РПЛ арбитр Владимир Москалев применил новое правило, которое утверждено с начала нынешнего сезона. А именно, наказал вратаря тольяттинцев Игната Тереховского за нарушение правил 8 секунд: тот не мог ввести мяч целых 13 секунд. Ранее за такое нарушение полагался свободный удар, но обычно судьи либерально относились к задержкам мяча голкиперами. Теперь же по правилам 8 секунд назначается угловой.

За весь сезон правило не было применено ни разу, а в этом матче оно еще и оказалось результативным. После углового Лусиано Гонду забил дебютный гол за ЦСКА, уже на пятой минуте матча. На 60-й минуте Артем Дзюба с пенальти сравнял. Однако в концовке матча Данил Круговой могучим ударом вывел армейцев вперед. В компенсированное время Дзюба забил еще раз, переиграв в воздухе защитников и Игоря Акинфеева. Но после просмотра ВАР гол был отменен из-за атаки на вратаря. Дзюба заявил, что отменять гол после такого касания было неправильным решением. Акинфеев предложил нападающему «Акрона» трогать его до игры, но не во вратарской площадке.

Соболев забил в четвертом матче подряд

«Зенит» принимал «Крылья Советов», которые во время паузы на игры сборной сменили главного тренера. Самарцы продержались первый тайм, но после перерыва Джон Джон и Александр Соболев быстро обеспечили петербуржцам преимущество. Соболев забил в четвертом матче РПЛ подряд. Такого с нападающим не случалось с 2022 года, правда, тогда он выступал за «Спартак».

«Крылья» под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Сергея Булатова выглядели в целом неплохо и могли рассчитывать на положительный результат. Но сумели добиться только гола престижа — Сергей Бабкин мощно зарядил из-за штрафной.

Кордоба сохранил «Краснодару» лидерство

«Краснодар» выходил на гостевой поединок с «Ахматом», уже зная о победе «Зенита» над Самарой. Для сохранения лидерства «быкам» были необходимы три очка.

Матч в Грозном получился живым, обе команды имели немало шансов в атаке — не везло с завершением. Во втором тайме Максим Самородов четко завершил красивую контратаку, но гол вингера «Ахмата» отменили из-за небольшого офсайда.

Наконец, на 86-й минуте игру на себя взял лучший бомбардир чемпионата Джон Кордоба. Колумбиец получил мяч, мощно продвинулся вперед и красиво зарядил в ближнюю девятку. Для Кордобы это уже 14-й мяч в турнире.

Последние минуты матча команды провели в меньшинстве. Сначала прямую красную карточку получил грозненец Исмаэл Силва, а затем за два предупреждения был удален краснодарец Александр Черников.

Перестрелка на «ВТБ Арене»

«Динамо» после рестарта одержало три победы подряд в РПЛ, но затем взяло в двух матчах лишь одно очко. После поражения от «Зенита» (1:3) бело-голубые сыграли вничью с «Оренбургом» (3:3).

А ведь начиналось для «Динамо» все очень хорошо. Команда владела преимуществом, и на 29-й минуте Фахд Муфи пробил головой по своим воротам, когда казалось, что динамовская атака уже обезврежена. Вскоре Константин Тюкавин классно разобрался с защитником и удвоил счет. В самом конце первого тайма Муфи забил уже в ворота «Динамо» — прошил голкипера мощным ударом в ближнюю девятку.

Во втором тайме Ду Кейрос и вовсе сравнял, зряче замкнув прострел с правого фланга. Тюкавин еще раз вывел «Динамо» вперед, а Ду Кейрос еще раз удачно сыграл на острие.

Другие матчи и турнирное положение

Махачкалинское «Динамо» и «Балтика» выдали неожиданно результативный для этих команд матч — 2:2. Брайан Хиль открыл счет, забив 13-й гол в сезоне. Форвард «Динамо» Гамид Агаларов ответил дублем — забил с игры и с пенальти. «Балтика» ушла от поражения после классно разыгранного стандарта — завершил защитник Сергей Варатынов.

«Ростов» отодвинулся от опасной зоны, одержав первую победу после рестарта. Южане в гостях одолели «Пари НН» с минимальным счетом. Единственный мяч забил Роналдо.

«Краснодар» и «Зенит» все дальше улетают вперед в чемпионской гонке. У них 52 и 51 очко соответственно. «Локомотив» сохранил третью позицию (44), но дальше плотная группа преследователей — «Балтика» (43), ЦСКА (42), «Спартак» (41).

«Динамо» на седьмой позиции (31), но может уступить ее имеющему игру в запасе «Рубину» (30). У «Ахмата» столько же очков, что и у казанцев. «Ростов» немного отодвинулся от опасной зоны (30).

Нижняя шестерка продолжает вести напряженную борьбу за сохранение места в РПЛ. По 22 очка у «Акрона» и махачкалинского «Динамо», 21 — у «Крыльев Советов». 20 — у «Пари НН», 19 — у «Оренбурга», 9 — у «Сочи».