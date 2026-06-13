Опрос показал, сколько взрослых россиян имеет до трех банковских карт

Согласно опросу, у 34% совершеннолетних граждан оформлено от одной до трех карт. 28% пользуются только одной картой, 22% имеют от четырех до пяти, 11% владеют шестью–десятью. Более десяти карт зарегистрировано лишь у 5% респондентов. При этом количество реально используемых карт заметно ниже: 44% опрошенных регулярно пользуются только одной основной картой, 41% активно применяют две-три в зависимости от категорий расходов и программ лояльности, и только 15% совершают операции по четырем и более картам.

Главная причина оформления нескольких карт, как показало исследование, — желание получать максимальные бонусы и кешбэк (38%). Еще 24% участников используют разные банки для различных финансовых задач, 18% держат резервную карту на случай технических сбоев, а 12% продолжают пользоваться ранее открытыми продуктами, не закрывая старые счета. 8% респондентов затруднились объяснить, зачем сохраняют лишние карты.

9 июня, Госдума приняла в окончательном чтении закон «Антифрод 2.0», который ограничил общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук.

Ранее стало известно, когда заканчивается срок оплаты ЖКХ.