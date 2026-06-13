Стоматолог предупредил, какие лекарства разрушают зубы

Врач-стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин в беседе с « Газетой.Ru » рассказал, какие лекарства постепенно разрушают зубы и как снизить их вред. По словам специалиста, многие препараты при длительном приеме встраиваются в структуру эмали, меняют цвет зубов и нарушают работу слюнных желез, вызывая ксеростомию — сухость во рту. А слюна, напомнил он, главное препятствие для бактерий и кариеса.

Лабухин разделил лекарства на три группы: разрушающие эмаль (тетрациклин, аналоги, препараты железа); вызывающие сухость во рту (гормональные, антигистаминные, мочегонные, антидепрессанты, средства от аллергии и для похудения); приводящие к кариесу из-за формы выпуска (сиропы, пастилки, леденцы, шипучие таблетки). Особо опасны жевательный аспирин, вдыхаемый порошок от астмы и сладкие жевательные витамины с сахаром и лимонной кислотой.

Бисфосфонаты при остеопорозе или онкологии, предупредил врач, могут спровоцировать остеонекроз челюсти, который часто начинается с зубов. Противоэпилептические средства и иммунодепрессанты вызывают чрезмерное разрастание десен уже через 1–2 месяца приема, что затрудняет гигиену и ведет к кариесу и пародонтиту.

При острой зубной боли Лабухин посоветовал не прогревать зуб и не прикладывать аспирин к десне — это ухудшит ситуацию и вызовет ожог. До визита к врачу можно принять обычное обезболивающее и прополоскать рот содовым раствором (чайная ложка на стакан теплой воды). Тем, кто постоянно принимает лекарства, стоматолог рекомендовал часто посещать врача, пить сиропы через трубочку, принимать кислые или сладкие препараты во время еды, усилить гигиену (две чистки с фторсодержащей пастой, нить, ирригатор), а также пить воду и полоскать рот после каждого приема лекарства. При визите к стоматологу обязательно сообщать обо всех принимаемых препаратах.

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