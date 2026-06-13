В ОП предложили снижать ставку по семейной ипотеке при рождении каждого следующего ребенка

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС высказал предложение по совершенствованию программы семейной ипотеки. По его словам, ставку по уже взятому жилищному кредиту следует снижать при появлении следующих детей, чтобы обеспечить семьям более благоприятные условия.

Рыбальченко пояснил, что семьи, которые уже оформили ипотеку, должны иметь возможность диверсифицировать кредит и сделать его более льготным при рождении следующего ребенка. Он подчеркнул, что действующую систему необходимо усовершенствовать и сделать более адаптивной — в том числе для того, чтобы у семей появилась возможность улучшить условия ипотечного кредита.

Семейная ипотека действует в России с 2018 года. Программа предусматривает льготную ставку до 6% на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Она доступна для семей с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом. Программа продлена до 31 декабря 2030 года.

Ранее сообщалось, что центр знаний «Машук» запустил проект «Сила образования — в людях» ко Дню России.