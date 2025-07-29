«Спартак» готовит рекордный трансфер, ЦСКА покупает уругвайского автохулигана: трансферные новости РПЛ

Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) отмерял два тура, но до закрытия трансферного окна остается еще больше месяца и команды ищут возможности для усиления состава.

«Спартак» согласовал трансфер португальца из «Бешикташа»

В Турции утверждают, что «Спартак» договорился о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа». Сообщается, что за трансфер красно-белые заплатят €20+5 млн, что сделает португальца самым дорогим приобретением в истории клуба. Сам Жедсон будет зарабатывать €4,5 млн в год.

В минувшем сезоне 26-летний Жедсон провел 49 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три передачи.

Кроме того, «Спартак» все еще рассматривает возможность обмена с «Локомотивом». Красно-белые хотят получить защитника Илью Самошникова, а «Локомотиву» интересен центральный полузащитник Данил Пруцев. Интерес «Спартака» к Самошникову усилился на фоне слухов о том, что Рикарду Мангаш в ближайшее время будет продан в «Спортинг».

Также, по данным Globo, «Спартак» предложил «Атлетико Минейру» €8 млн за левого защитника сборной Бразилии Гильерме Арану.

ЦСКА нацелился на уругвайского вингера

Фото: [ ФК «Эстудиантес» ]

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, ЦСКА близок к завершению сделки по приобретению правого вингера аргентинского «Эстудиантеса» Тьягу Паласиоса.

Сумма трансфера за 24-летнего уругвайца составит $7 млн. Кроме того, в сделку будет включен принадлежащий армейцам нападающий Адольфо Гайч.

Паласиос провел 70 матчей за «Эстудиантес» во всех турнирах и набрал приличную статистику — 13 голов и 12 передач.

В биографии уругвайца есть скандальный эпизод. Празднуя с друзьями победу в Кубке лиги, футболист врезался в заправку и сбил человека. Содержание алкоголя в его крови в три-четыре раза превышало допустимую норму.

Отец Глушенкова допустил уход полузащитника из «Зенита»

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, заявил, что его сын может покинуть петербургский клуб.

Глушенков-старший выразил недовольство тем, как Сергей Семак использует Максима. Также его возмутила замена сына в перерыве матча с «Рубином». После первого тайма «Зенит» вел со счетом 2:0, но завершил матч вничью — 2:2.

Впрочем, о конкретных предложениях по трансферу Глушенкова его отец предпочел не говорить, а председатель правления «Зенита» Александр Медведев в своей привычной манере назвал слухи об уходе футболиста «провокационной ложью».

«Локомотив» заинтересовался бывшим динамовцем

Фото: [ ФК «Динамо» ]

По информации Ynet, «Локомотив» уже несколько дней ведет переговоры с израильтянином Эли Дасой, который с 2022 года выступал за «Динамо», а в настоящее время находится в статусе свободного агента.

В «Локо» считают, что 32-летний футболист сможет закрыть позицию правого защитника.

Футболист сборной Израиля провел за «Динамо» 78 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав пять голевых передач.