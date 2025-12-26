«Спартак» хочет назначить главным тренером испанца Карседо: кто это

Осталось договориться с нынешними работодателями тренера. Владелец «Пафоса» российский предприниматель Сергей Ломакин расставаться со специалистом не горит желанием. По данным «Чемпионата», «Спартак» готов заплатить €600 тыс. отступных за те полгода, которые остаются у Карседо по действующему контракту с «Пафосом».

Тень Унаи Эмери

У Карседо была не самая выдающая карьера игрока — выступал за французскую «Ниццу», испанские «Леганес» и «Лас-Пальмас». В «Леганесе» пересекся с Унаи Эмери, тоже не самым великим футболистом. Но встреча была судьбоносной. Отучившись и получив тренерскую лицензию, Карседо почти на 14 лет стал незаменимым помощником Эмери и прошел с ним все этапы большого пути.

«Альмерия», «Валенсия», «Спартак», «Севилья», ПСЖ, «Арсенал». Три победы в Лиге Европы с «Севильей» и финал турнира с «Арсеналом», чемпионат и два Кубка Франции с ПСЖ. Неудачным этапом стала только работа в «Спартаке», куда Эмери и Карседо заскочили на полгода в 2012 году. Почему у одного из лучших тренеров Европы не получилось в Москве, есть много версий. Одна из них — сложные отношения с тогдашним генеральным директором «Спартака» Валерием Карпиным.

В штабе Эмери Карседо отвечал за стандарты и игру в обороне. После «Арсенала» долгое сотрудничество тренеров прервалось, и Хуан Карлос решил попробовать себя в самостоятельной работе, сначала в скромной «Ибице», затем в «Сарагосе» и, наконец, в амбициозном «Пафосе».

Сказка «Пафоса»

Фото: [ ФК «Пафос» ]

Сергей Ломакин сделал «Пафос» самым конкурентоспособным и богатым клубом Кипра. Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков команды в €25 млн, у идущих следом в рейтинге «Ариса», «Омонии» и АПОЭЛа — €15-16 млн.

Можно сказать, что «Пафос» выиграл бы чемпионат и Кубок Кипра даже без сильной тренерской руки. Но вот успехи в Лиге чемпионов точно говорят в пользу Карседо. Кипрский клуб пробился в общий турнир Лиги чемпионов, поочередно оставив без него «Маккаби», киевское «Динамо» и «Црвену Звезду». А уже там команда Карседо обыграла «Вильярреал», сыграла вничью с «Олимпиакосом» и «Монако».

В шести матчах общего этапа «Пафос» пропустил девять мячей — и сам по себе достойный результат. К примеру, обладатель трофея ПСЖ пропустил восемь. Но если вычесть пять мячей от грозной «Баварии», то статистика кипрского клуба и вовсе окажется впечатляющей. Да, Карседо, прежде всего, умеет строить оборону, которая, кстати, традиционно является слабым местом «Спартака» уже долгие годы.

А в «Пафосе» продолжает радовать болельщиков 38-летний бразилец Давид Луиз, известный по выступлениям за ПСЖ, «Челси» и «Арсенал». Забил два мяча в чемпионате Кипра, а в Лиге чемпионов положил «Монако».

Фото: [ ФК «Пафос» ]

За и против

Самые громкие возражения против кандидатуры Карседо содержательными аргументами не подкрепляются. Просто долгое время пребывавшего в тени Эмери мало кто знает, поэтому и говорят «везут очередного иностранца ноунейма». Так, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев признался, что не знает, кто это (а ведь Карседо все-таки поработал в Москве), и предположил, что это очередной «зарабатыватель денег».

Некоторые комментаторы считают, что Карседо — не уровень «Спартака». Бывший гендиректор москвичей Юрий Первак заявил, что если бы он был необходимого уровня, то его бы уже давно нашли другие клубы. Правда, по этой логике «Спартаку» в принципе не найти высококлассного специалиста — опередят другие.

Другой экс-гендир «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что красно-белым нужен тренер с чемпионским опытом в сильных европейских чемпионатах. Сложно сказать, кого он имел в виду, но Юргена Клоппа мы вряд ли увидим в России.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель признал, что Карседо — «крутой тактический спец», но он плохо реагирует на давление извне: «в «Спартаке» не протянет и двух прессух».

Фото: [ ФК «Пафос» ]

Неожиданную поддержку кандидатура испанца нашла у Александра Мостового.

«Положительно отношусь к приходу Карседо в «Спартак». Не имеет значения, где и в какой лиге он работает, главное, чтобы он был футбольным человеком. Так понимаю, Карседо именно из этой категории. Он работал с Эмери, значит, качество у него есть. Мне было бы интересно посмотреть за ним в «Спартаке». Главное, чтобы сам Карседо хотел работать в России», — сказал Мостовой.

С большим уважением о Карседо высказались и бывшие спартаковцы, успевшие с ним поработать, — Веллитон и Павел Яковлев.