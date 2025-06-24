«Спартак» и «Динамо» бьются за форварда Сергеева, «Рубин» готов завалить Даку деньгами: трансферные новости РПЛ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжают работу над усилением своих составов перед новым сезоном. Портал «Подмосковье сегодня» собрал самые актуальные трансферные новости РПЛ.

Сергеев нужен всем

«Спартак» и «Динамо» вступили в борьбу за нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Красно-белые перебили первоначальное предложение бело-голубых в 300 млн руб., выкатив оффер на 400 млн руб.

Если «Спартаку» удастся получить Сергеева, то клуб может отказаться от трансфера Антона Заболотного. У столичного клуба давно сложились хорошие отношения с «Крыльями»: клубы обычно легко договариваются об обмене игроками.

При этом некоторые инсайдеры отмечают, что Сергеев может вернуться и в «Зенит». В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил девять мячей и отдал две передачи в 23 матчах РПЛ.

«Рубин» готов сделать Даку миллиардером

Фото: [ ФК «Рубин» ]

После того как сорвался трансфер форварда Мирлинда Даку в «Зенит», «Рубин» собирается сохранить в своем составе албанца на долгое время.

По данным Sport Baza, «Рубин» предлагает Даку контракт до 2029 года. Если албанец примет предложение, его зарплата будет составлять 200 млн руб. за сезон плюс ежегодный подписной бонус в 150 млн руб. А с учетом бонусов за достижения Даку сможет заработать в Казани за четыре года до 1,5 млрд руб.

Даку провел за «Рубин» два сезона. За 54 матча в чемпионате России он забил 25 мячей.

Лидер «Краснодара» интересен европейским топ-клубам

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян интересен многим зарубежным клубам. Как сообщает Transfer Feed, в борьбу за капитана «быков» включилась «тяжелая артиллерия» — ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы видят в Сперцяне замену Бруну Фернандешу, который может отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Армении со стороны «Лидса», «Ланса» и «Порту». В минувшем сезоне Сперцян провел 35 матчей за «Краснодар» в чемпионате и Кубке России, забил 11 мячей и отдал семь передач.

«Спартак» хочет марокканца из «Марселя»

«Спартак» рассматривает вопрос приобретения марокканского полузащитника Аззедина Унаи, который принадлежит «Марселю», а минувший сезон провел в аренде в «Панатинаикосе».

Греческий клуб также не прочь сохранить игрока, который провел 25 матчей в чемпионате Греции, в которых забил пять мячей и отдал четыре передачи.

Божин вернулся в родной клуб

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

«Крылья Советов» объявили о подписании двухлетнего контракта с защитником Сергеем Божиным, который является воспитанником самарского футбола, а в минувшем сезоне выступал за «Факел».

По данным инсайдера Ивана Карпова, зарплата Божина составит 1,7 млн руб. в месяц.

Также самарцы продлили контракты с Максимом Витюговым и Амаром Рахмановичем.