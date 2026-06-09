«Спартак» ищет нападающего, «Зенит» скупает топ-россиян, «Акрон» назначил тренера: главное в межсезонье РПЛ

До старта нового футбольного сезона в России осталось менее полутора месяцев, и клубы активно заняты селекционной работой. Портал «Подмосковье собрал» самые важные трансферные новости и слухи.

«Спартак» обозначил шорт-лист нападающих

«Спартак» находится в поиске забивного нападающего. На российском рынке самая желанная кандидатура — форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Сообщалось, что железнодорожники могут согласиться на сделку, запросив в обмен полузащитника Данила Пруцева плюс доплату.

По данным портала Metaratings.ru, в шорт-лист «Спартака» входят также Егор Голенков из «Ростова» и Георгий Мелкадзе из «Ахмата», в минувшем сезоне дебютировавший за сборную России. А вот кандидатуру Артема Дзюбы красно-белые не рассматривают.

Кроме того, «Спартак» может рассмотреть трансфер одного из своих форвардов-легионеров, Манфреда Угальде или Ливая Гарсии. В этом случае московский клуб пойдет за нападающим на зарубежный рынок.

«Зенит» согласовал контракт с Карпукасом

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«РБ Спорт» утверждает, что «Зенит» согласовал личный пятилетний контракт с полузащитником «Локомотива» Артемом Карпукасом. Теперь осталось договориться с железнодорожниками о цене. Портал Transfermarkt определяет стоимость игрока в €7 млн. «Локомотив» явно рассчитывает на сумму не меньше указанной.

Сообщалось, что «Зенит» готов включить в сделку Юрия Горшкова и Дмитрия Васильева. По данным инсайдера Ивана Карпова, петербуржцы предлагали за Карпукаса €4 млн плюс Васильева. «Локомотив» этот вариант не устроил.

«Зенит», похоже, решил в новом сезоне собрать мощный российский костяк. Известно об интересе на берегах Невы к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, трансфер которого в ПСЖ, похоже, сорвался и нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Акрон» назначил сербского тренера

Фото: [ ФК «Акрон» ]

«Акрон» определился с новым главным тренером. Им стал 53-летний Срджан Благоевич из сербского «Партизана». У специалиста уже есть опыт работы на постсоветском пространстве — ранее он возглавлял казахстанские клубы «Каспий» и «Астана».

Тольяттинцы заплатят «Партизану» €150 тыс. за досрочное расторжение контракта.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что клубу близка философия и принципы работы тренера. В Тольятти рассчитывают, что Благоевич выведет команду на новый уровень, потому-то и контракт долгосрочный — на четыре года.

Дзюба может перейти в «Крылья Советов»

Фото: [ ФК «Акрон» ]

Лучший бомбардир российского футбола Артем Дзюба может перейти в «Крылья Советов», сообщил канал «Mash на спорте». Источник утверждает, что в Самаре могут гарантировать 37-летнему нападающему место в основном составе.

Однако, по данным Legalbet, форвард готов играть исключительно в столичном регионе. Если в Москве варианта не найдется, Дзюба может найти работу экспертом на ТВ или создать собственное шоу, а побегать можно будет и в Медиалиге.

«Балтика» ищет правого защитника

Фото: [ Фахд Муфи/ФК «Оренбург» ]

«Балтика» выбирала правого защитника между Фахдом Муфи из «Оренбурга» и Максимом Шнапцевым из «Пари НН». В итоге, по информации «Чемпионата», склонились к первому варианту. Компенсация за 30-летнего марокканца составит всего €500 тыс. В минувшем сезоне Муфи провел 24 матча в РПЛ, в которых сделал 1+1. В целом, это гораздо более атакующий вариант, чем Шнапцев.

«Балтика» уже рассталась с центральным защитником Кевином Андраде, но большой распродажи не планируется, несмотря на интерес к ряду игроков калининградского клуба. Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников заявил, что клуб крепко стоит на ногах в финансовом отношении и не нуждается в средствах от трансферов.