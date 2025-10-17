«Спартак» менял руководство, «Краснодар» играл с любителями, ЦСКА лечил Акинфеева: что делали клубы РПЛ во время паузы

На время паузы в чемпионате России на игры сборных жизнь в клубах РПЛ не остановилась: шел тренировочный процесс, проводились контрольные матчи, футболисты залечивали травмы. Портал «Подмосковье сегодня» собрал все самое интересное, что происходило в топ-клубах РПЛ за последние полторы недели.

«Спартак»: новые назначения как признание ошибок?

Самые значимые новости пришли из стана красно-белых. Главный тренер Деян Станкович сохранил свою должность, несмотря на множащееся число кандидатов на его пост, зато серьезные изменения произошли в руководстве клуба.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев покинул свой пост по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в клубе. На его место пришел Сергей Некрасов, работавший в Газпромбанке.

Гораздо больше информационного шума вызвал приход в спортивный блок Андрея Мовсесьяна, бывшего спортивного директора ЦСКА, извечного соперника красно-белых. Это назначение можно рассматривать как признание клубом ошибок в селекции. СМИ задаются вопросом, как сложатся отношения Мовсесьяна и спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао: станет ли новый назначенец помощником испанца или его будущим сменщиком? Сообщалось, что пока Мовсесьян будет отвечать за российский сегмент футбольного рынка.

«Зенит»: учреждение клуба Сергея Семака

Фото: [ ФК «Зенит» ]

В ходе общероссийской тренерской конференции 14 октября было принято решение учредить символический клуб Сергея Семака. В него будут включаться футболисты, выигрывавшие чемпионат России как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Пока главный тренер «Зенита» является единственным членом клуба своего имени, и его достижения в ближайшем будущем никто не перебьет. Семак пять раз выигрывал чемпионат России в качестве игрока, причем в составе трех разных клубов — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита». А как главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Богданович стал чемпионом шесть раз подряд, начиная с сезона-2018/19 по сезон-2023/24.

Прямо сейчас у главного тренера «Зенита» насущные заботы: залечивают травмы бразильцы Жерсон и Вендел, а Юрий Горшков получил повреждение в составе сборной России.

ЦСКА: главный вопрос — здоровье Акинфеева

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче 11-го тура со «Спартаком». Главный тренер армейцев Фабио Челестини рассказал, что восстановление голкипера проходит хорошо, но вопрос об его участии в матче против «Локомотива» будет решаться накануне игры.

В матче с Боливией (3:0) Валерий Карпин выпустил в стартовом составе сразу пять армейцев, но в итоге дал им умеренную нагрузку: так, защитник Игорь Дивеев сыграл только тайм, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Данил Круговой были заменены во втором тайме, и только Матвей Лукин, не всегда имеющий место в старте ЦСКА, отыграл весь матч.

«Краснодар»: сыграли с любителями

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Краснодар» сыграл товарищеский матч с одним из сильнейших любительских клубов страны — ПСК из станицы Динская. Стартовый состав «быков» во главе с Джоном Кордобой получился весьма приближенным к основному.

«Краснодар» победил со счетом 3:1. Мячи забили Лукас Оласа, Александр Черников и заменивший Кордобу Артем Дряхлов.

Еще одна хорошая для «Краснодара» новость: КДК РФС разобрался в конфликте с расистским подтекстом, в котором фигурировал капитан команды Эдуард Сперцян. Признаком расизма в итоге обнаружено не было, а Сперцян и его оппонент из «Ахмата» Усман Ндонг примирились. Глава КДК Артур Григорьянц объявил, что стороны не имеют претензий друг к другу.

«Локомотив»: главная сила сборной России

Фото: [ Дмитрий Баринов/сборная России по футболу ]

Сборники «Локо» вернулись в команду в отличном расположении. Карпин вызвал на сборы пять железнодорожников: защитника Александра Сильянова, хавбеков Дмитрия Баринова, Алексея Батракова, Зелимхана Бакаева и форварда Дмитрия Воробьева.

Воробьев и Батраков стали авторами голов в матче с Ираном (2:1). Причем форвард забил первый мяч за сборную, а полузащитником был признан лучшим игроком. Баринов поучаствовал в двух мячах России в игре с Боливией (3:0), а в концовке упустил шанс отличиться самому.