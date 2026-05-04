Батареи дали +30 °С: жители Рязани ждут отключения тепла

В Рязани разгорелся необычный для мая конфликт: люди не мерзнут, а задыхаются от жары в собственных квартирах. Под постом губернатора Павла Малкова жители города оставляют эмоциональные жалобы — на улице днем около 20 градусов тепла, а в домах батареи работают так, будто за окном лютый минус. Температура в квартирах, по словам рязанцев, доходит до +30 °C, и единственный способ спастись — открыть все окна нараспашку. Об этом сообщает издание 7info.

Люди недоумевают: зачем неделями отапливать улицу, когда ночью не ниже +7 °С, а днем уже по-настоящему тепло? Главный вопрос горожан к властям звучит коротко и устало: «Отключите отопление, на улице уже жара!»

Ситуация классическая для межсезонья в России, когда ресурсники формально ждут команды сверху, а люди живут в режиме парилки. Но в ответ на массовые обращения администрация Рязани наконец среагировала. Распоряжение о завершении отопительного сезона уже готовится — и это значит, что батареи перестанут греть 6 мая.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 5 мая начнется завершение отопительного сезона.