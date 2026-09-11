«Спартак» отпустил Хлусевича, «Локомотив» вернул Титкова, «Динамо» запаслось вингерами: в РПЛ закрылось трансферное окно

В полночь на 11 сентября в Российской премьер-лиге закрылось трансферное окно. Клубы РПЛ практически завершили комплектование своих составов. В течение двух недель еще можно будет зарегистрировать футболистов, которые являются свободными агентами. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о трансферах последнего заявочного дня.

Хлусевич перешел из «Спартака» в «Ростов»

Спартаковец Даниил Хлусевич еще не так давно привлекался в сборную России (всего пять матчей), но большую часть минувшего сезона он провел на правах аренды в «Ахмате». Не пригодился крайний защитник и Хуану Карлосу Карседо. После возвращения из аренды футболист провел лишь 11 минут в Кубке России.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Хлусевичем, после чего 25-летний игрок тут же подписал двухлетний контракт с «Ростовом».

Красно-белые хотели приобрести вингера «Ахмата» Максима Самородова. После ожесточенной торговли клубы договорились, но в последний момент переход сорвался. Сообщается, что медицинский штаб «Спартака» не устроили МРТ недавно поврежденного голеностопа футболиста. Москвичи рисковать не стали, все-таки речь шла о немаленькой сумме в 650 млн руб. за трансфер. Возможно, к обсуждению трансфера вернутся зимой.

«Динамо» все-таки заявило двух вингеров

Фото: [ Максимилиано Гутьеррес/ФК «Динамо» ]

«Динамо» ранее отказалось от трансферов вингеров Гонсало Платы и Матеуса Мартинса из-за результатов медосмотра, что вызвало бурю возмущения в Бразилии. И все же бело-голубые сумели усилить позиции на краях атаки.

Бело-голубые подписали полузащитника сборной Чили Максимилиано Гутьерреса, выступавшего за аргентинский «Индепендьенте». По данным портала Transfermarkt, чилиец обошелся «Динамо» в €6 млн. Если о Гутьерресе как о возможном кандидате на усиление говорили давно, то второй трансфер динамовцев стал неожиданностью.

«Динамо» взяло в аренду у «Осера» с правом последующего выкупа вингера сборной Гаити Жозуэ Казимира. Футболист сыграл за национальную команду на чемпионате мира, а вот во французском клубе оказался в статусе запасного. Хотя в минувшем сезоне играл довольно много — 31 матч в Лиге 1, один забитый мяч, одно удаление.

Своего воспитанника бело-голубые отдали в «Рубин»

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Прошлой осенью «Спартак» заинтересовался вингером «Динамо» Ульви Бабаевым. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин грудью встал против этого трансфера. 22-летнего футболиста даже на какое-то время отлучили от основной команды, пока он не подписал новый договор с бело-голубыми до 2030 года.

Менее года спустя Бабаева отдали в аренду до конца сезона в «Рубин» с правом последующего выкупа. При Сандро Шварце футболист играл только в матчах Кубка России. В общей сложности Бабаев провел за основу «Динамо» 26 матчей за карьеру, забил пять мячей. Transfermarkt оценивает игрока в €750 тыс.

«Локомотив» вернул Титкова

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«Локомотив» вернул из «Балтики» своего воспитанника полузащитника Николая Титкова, выплатив калининградцам компенсацию в €1,25 млн. Это тренд нынешнего «Локо» — собирать по стране своих бывших воспитанников, которые в свое время клубу не пригодились. Теперь за них приходится платить. Так, ранее у «Крыльев Советов» выкупили Сергея Бабкина, а у «Зенита» арендовали Андрея Мостового.

Титков был одним из лидеров «Балтики». В минувшем сезоне он провел 28 матчей и оформил 2+4, причем оба гола забил в ворота «Спартака», по штуке за матч. В нынешнем сезоне Титков почти без замен сыграл все семь матчей, 1+1.

«Крылья Советов» подписали Ахметова

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

28-летний Ильзат Ахметов успел поиграть в ЦСКА, «Краснодаре» и «Зените», провел девять матчей за сборную. В минувшем сезоне центральный полузащитник играл за «Крылья Советов» на правах аренды из «Зенита». Летом он стал свободным агентом.

В последний заявочный день футболист решил вернуться в Самару, подписав годичный контракт. Минувший сезон для него получился довольно неплохим — 31 матч во всех турнирах (большинство из них в стартовом составе), два гола и восемь ассистов.

Трансферы «Акрона» и «Оренбурга»

Фото: [ Артем Шуманский/ПФК ЦСКА ]

Серьезную активность в последний день трансферного окна проявили два клуба из нижней восьмерки — «Оренбург» и «Акрон».

Тольяттинцы взяли в аренду сразу двух нападающих — Милутина Видославлевича у сербской «Воеводины» и Артема Шуманского из ЦСКА. Сербский форвард в нынешнем сезоне не отметился результативными в девяти матчах за «Воеводину», а в прошлом наколотил 11 мячей в 37 играх. 21-летний Шуманский провел в РПЛ 24 матча за ЦСКА и «Крылья Советов», забил лишь один мяч.

«Оренбург» заключил контракт с 27-летним португальским защитником Жоао Силвой, который за карьеру успел поиграть в Хорватии, Бельгии и Бразилии. Пришел в уральский клуб на два года на правах свободного агента. У «Славии» из Мозыря «Оренбург» выкупил 21-летнего правого защитника белорусской молодежки Антона Лукашова. Цена вопроса — всего €170 тыс., полноценный контракт на три года. За могилевский «Днепр» и «Славию» футболист провел 127 матчей, показав неплохую статистику для своего амплуа — шесть голов, шесть ассистов.

Также «Оренбург» взял в аренду у «Зенита» голкипера Александра Дегтева, которого днем ранее петербуржцы выкупили у ФК «Сочи».