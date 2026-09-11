«Зарплата в конверте оставит вас без стажа». Почему взносы важнее записей в трудовой книжке?

Пенсионные права граждан формируются не на основании записей в трудовой книжке, а за счет страховых взносов, перечисляемых работодателем. Если взносы не уплачивались, соответствующий период в страховой стаж не включается. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила генеральный директор «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова.

По словам эксперта, наиболее распространенная причина подобных ситуаций — зарплата в конверте, когда взносы начисляются только с минимальной официальной части дохода. Также в стаж не попадают периоды работы без официального оформления и по гражданско-правовым договорам, если заказчик не перечислил страховые взносы.

«К моменту выхода на пенсию это оборачивается разницей в тысячи рублей ежемесячно, причем восполнить потери уже невозможно», — говорит Иванова.

Даже при официальном трудоустройстве не все периоды будут учтены в страховом стаже. Отпуск за свой счет не засчитывается, уход за ребенком оплачивается только до достижения полутора лет и суммарно не более шести лет на всех детей, а обучение в вузе после 2002 года в страховой стаж не входит.

Кроме того, в стаж не всегда засчитают работу до регистрации в системе персонифицированного учета, периоды, отсутствующие в выписке СФР, работу за границей, частную практику и деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, добавила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил гарантировать пенсию в размере 40% от зарплаты.