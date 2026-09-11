«Видятся с семьями только по выходным». В Госдуме предложили перевести колледжи на пятидневку

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко выступил с инициативой о переводе российских колледжей на пятидневную учебную неделю. Об этом сообщает ТАСС .

В настоящее время средние специальные учебные заведения самостоятельно определяют график обучения, выбирая между пятидневной и шестидневной неделей, поскольку единые федеральные требования по этому вопросу отсутствуют.

По словам парламентария, пятидневный формат позволит снизить нагрузку на студентов и повысить привлекательность обучения в колледжах.

«В целях популяризации обучения в колледжах и снижения эмоциональной нагрузки на детей, которые в большинстве своем вчера были только девятиклассниками, предлагаю утвердить пятидневную учебную неделю в средних специальных учебных заведениях», — сказал Антропенко.

Он также отметил, что с подобной просьбой к нему обращаются родители. Многие студенты учатся в других городах и могут видеться с семьями только по выходным.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы предложили отменить шестидневку в школах.