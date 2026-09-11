«Карьерный зенит в 47». Россияне назвали пик продуктивности
Опрос SuperJob: пик карьеры и продуктивности россиян наступает в 47 лет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Согласно исследованию SuperJob, имеющемуся в распоряжении ТАСС, россияне считают, что наибольшая продуктивность и пик карьеры приходятся на 47 лет.
«По средним оценкам, пик карьеры у россиян наступает в 47 лет. Средний возраст наибольшей продуктивности также приходится на 47 лет», — говорится в сообщении.
Согласно данным, мужчины оценивают пик своей карьеры в 48 лет, а наибольшую продуктивность — в 46 лет. Женщины называют пиком карьеры 46 лет, а максимальную продуктивность — в 47 лет.
Исследование проводилось с 3 августа по 7 сентября 2026 года, в нем участвовали 1 600 респондентов.
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