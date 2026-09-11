«Карьерный зенит в 47». Россияне назвали пик продуктивности

Согласно исследованию SuperJob, имеющемуся в распоряжении ТАСС , россияне считают, что наибольшая продуктивность и пик карьеры приходятся на 47 лет.

«По средним оценкам, пик карьеры у россиян наступает в 47 лет. Средний возраст наибольшей продуктивности также приходится на 47 лет», — говорится в сообщении.

Согласно данным, мужчины оценивают пик своей карьеры в 48 лет, а наибольшую продуктивность — в 46 лет. Женщины называют пиком карьеры 46 лет, а максимальную продуктивность — в 47 лет.

Исследование проводилось с 3 августа по 7 сентября 2026 года, в нем участвовали 1 600 респондентов.

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