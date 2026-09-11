«Аврал — не повод задерживать». Россиянам объяснили, когда можно отказаться от переработки

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью RT заявил, что принуждение сотрудника к работе за пределами установленного графика возможно только при наличии законных оснований.

«Работодатель не может обязать сотрудника работать сверх графика без предусмотренных законом оснований», — подчеркнул парламентарий.

Переработка — это труд по инициативе нанимателя вне рабочего времени. Если сотрудник остается по собственной воле, такие часы не считаются сверхурочными. С 1 сентября годовой лимит переработок может быть увеличен с 120 до 240 часов по соглашению сторон, однако ежедневная норма сверх графика не должна превышать четырех часов.

Как правило, требуется письменное согласие работника. Без него привлечение к сверхурочной работе допускается лишь в чрезвычайных ситуациях, например для предотвращения аварии или ликвидации ее последствий. Аврал, срочный заказ или нехватка персонала не являются законным основанием для переработок. Беременных и несовершеннолетних сотрудников привлекать к сверхурочным запрещено. Женщины с детьми до трех лет, инвалиды и одинокие родители детей до 14 лет вправе отказаться от такой работы. После 120 часов переработок необходимо согласие работника и отсутствие медицинских противопоказаний.

Ранее сообщалось о том, что работодателям разрешили увеличивать переработки до 240 часов в год.