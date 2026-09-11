«Хватит роботов!» Пенсионерам хотят дать право сразу переключаться на оператора

Депутат Государственной думы Валерий Селезнев выступил с инициативой, согласно которой пожилые граждане при звонках в социальные службы, банки и другие учреждения должны получить возможность незамедлительно переключаться на живого оператора, минуя общение с голосовым помощником, сообщает ТАСС .

«Если человек звонит по поводу пенсии, записи к врачу, коммунального платежа или банковского счета, он должен иметь возможность сказать: «Соедините меня с оператором» — и поговорить с живым сотрудником. Я предлагаю закрепить такое право для пенсионеров», — сказал депутат.

Селезнев обратил внимание на то, что в настоящее время живые каналы связи формально продолжают работать, однако единого правила, обязывающего быстро переводить пожилого человека с робота на сотрудника по его просьбе, не существует.

«Переход к оператору должен быть простым: по голосовой команде, нажатием одной кнопки или отдельной командой в чате», — уточнил парламентарий.

Он также напомнил, что ранее депутаты уже выступали с предложением сохранить для пожилых людей «живые окна» в МФЦ, Социальном фонде, поликлиниках, соцзащите и банках, а также обычную запись к врачу через регистратуру и телефонные линии, минуя сложное голосовое меню.

«Я считаю, что нужно сделать следующий шаг и закрепить это как конкретное право», — подчеркнул Селезнев.

Ранее сообщалось о том, что депутат ГД Миронов предложил выплатить работающим пенсионерам по ₽470 тысяч.