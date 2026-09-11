«Углубленка больше не обязательна». Новый стандарт для старших классов вступит в силу 1 сентября 2027 года
Кравцов: с 2027 года старшеклассники смогут отказаться от углубленных предметов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
С 1 сентября 2027 года вступает в силу новый стандарт для старших классов, который позволяет учащимся не выбирать углубленные предметы, а осваивать все дисциплины на базовом уровне. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном», — сказал он.
Министр также отметил, что обучение по шести профилям сохраняется, однако школы получат возможность гибко формировать узконаправленные группы.
Ранее министр Кравцов заявил, что проверка домашних заданий — обязанность учителей.