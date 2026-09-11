«Рабочие руки в дефиците». Спрос на кабельщиков в России вырос на 128%

В январе–августе 2026 года наиболее заметный рост числа вакансий зафиксирован в сегменте рабочих и линейных специальностей. Об этом агентству «Прайм» сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По его словам, такие позиции предполагают выполнение конкретных задач на объекте: монтаж, обработку материалов, обслуживание оборудования и контроль технологических процессов.

На фоне модернизации, расширения и обновления производств работодатели продолжают наращивать штат в этих направлениях. Лидером по спросу стали кабельщики: число вакансий для них выросло на 128%, а средние зарплатные предложения достигли 73 476 рублей в месяц.

«Специалисты востребованы при прокладке и обслуживании электрических и коммуникационных сетей, что особенно актуально в условиях активного строительства жилых и инфраструктурных объектов», — говорит Губанов.

На втором месте — гипсокартонщики (+85%, 151 569 рублей в месяц), чья работа связана с отделкой помещений и возведением перегородок в жилых и коммерческих объектах. Третью строчку заняли монолитчики (+75%, 135 219 рублей в месяц) — специалисты по возведению бетонных и железобетонных конструкций, востребованные в строительной отрасли.

В топ-5 также вошли обмотчики (+69%, 79 000 рублей в месяц), занятые намоткой катушек и других элементов электрооборудования в промышленном производстве, и строители (+64%, 186 151 рубль в месяц) — одна из самых массовых профессий, охватывающих широкий спектр задач на стройплощадках.

Указанные зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях. Фактический уровень дохода специалистов может варьироваться в зависимости от региона, опыта работы, квалификации, графика занятости и условий конкретного работодателя.

Таким образом, наиболее выраженный кадровый спрос формируется в сегментах, напрямую связанных с реальным производством и строительством. «Это отражает как инвестиционную активность в соответствующих отраслях, так и структурный дефицит рабочих компетенций на рынке труда», — заключает эксперт.

Ранее сообщалось о том, что спрос на промышленных вязальщиков вырос в два раза летом 2026 года.