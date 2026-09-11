«Граница 30%». Минтруд ужесточит критерии проверок медучреждений из-за низких зарплат

В настоящее время Роструд может инициировать проверку, если доходы упали у 25% работников, но не менее чем у десяти человек. Минтруд предлагает повысить порог до 30%.

Также изменения касаются зарплат ниже МРОТ: сейчас основанием для проверки являются выплаты ниже минимума у 60 человек (половина штата), в новом проекте — у 70 сотрудников и 70% персонала.

В Минтруде поясняют, что инициатива направлена на контроль соблюдения трудовых прав медработников и своевременность выплат. Новые критерии затронут врачей, средний и младший медперсонал, а также специалистов с высшим немедицинским образованием. Если приказ утвердят, обновленные правила будут применяться при принятии решений о проверках.

Ранее сообщалось о том, что единую систему оплаты труда медиков разработают к концу 2026 года.