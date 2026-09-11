«Цифровое рабство». Патриарх Кирилл сравнил зависимость от смартфонов с пристрастием к алкоголю

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что чрезмерная привязанность к смартфонам и компьютерным играм может быть сопоставима с другими пагубными привычками, в том числе с пристрастием к алкоголю. Об этом говорится в его обращении по случаю Дня трезвости.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, понятие трезвения относится не только к употреблению спиртных напитков, но и к любым формам зависимости, которые человек не способен контролировать самостоятельно.

Патриарх отметил, что если человек не может надолго отказаться от смартфона или прекратить компьютерную игру, это может говорить о сильной привязанности к привычке. В таком случае, по его мнению, человеку необходимо укреплять волю и учиться контролировать собственное поведение.

Кирилл подчеркнул, что с точки зрения христианского учения невоздержание способно иметь не только бытовые, но и духовные последствия. Он заявил, что чрезмерная зависимость от различных привычек может делать человека «рабом греха».

В качестве примера патриарх привел библейскую историю царя Ирода, связывая его поступки с отсутствием самоограничения и злоупотреблением алкоголем.

В завершение обращения Кирилл призвал верующих бороться со своими слабостями, развивать самоконтроль и обращаться к аскетическому опыту христианской традиции.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл рассказал о детстве и призвал родителей не жалеть детей в храме.