«22 рабочих дня — и никаких праздников». Юрист объяснил, почему октябрь — выгодный месяц для отпуска

До конца 2026 года наиболее выгодным месяцем для оформления отпуска станет октябрь. Об этом РИА Новости сообщил доцент Университета имени О.Е. Кутафина Михаил Афанасьев.

«С финансовой точки зрения до конца 2026 года выгоднее всего уходить в отпуск в сентябре или октябре», — сказал Афанасьев.

Афанасьев уточнил, что в октябре 2026 года насчитывается 22 рабочих дня, а государственные праздники отсутствуют. Из-за этого стоимость одного рабочего дня оказывается минимальной.

Эксперт напомнил, что отпускные начисляются исходя из среднего заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску. По его оценке, такие выплаты оказываются сопоставимы с обычной зарплатой за дни отпуска или превышают её.

Ранее юрист Митин назвал исключения для замены отпуска денежной компенсацией.