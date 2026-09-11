«Урожай рябины и стланика». Биолог назвал условие, при котором медведи отойдут от поселков Камчатки

Выходы медведей к населенным пунктам Камчатки могут прекратиться в течение нескольких дней при условии достаточного урожая рябины и кедрового стланика. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко.

Ранее власти Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности для сил и служб, задействованных в обеспечении безопасности жителей, с 9 сентября на фоне участившихся случаев появления медведей в городе.

«Если будет хороший урожай орешков кедрового стланика и рябины, если он будет повсеместный, то буквально днями эта ситуация изменится», — сказал ученый.

По словам Гордиенко, при достатке корма медведи уйдут в горы и продолжат набирать жир перед зимовкой. При этом он отметил, что точный прогноз сейчас затруднен из-за нехватки информации о состоянии кормовой базы.

Ранее сообщалось о том, что медведь забрел в частный сектор Красноярска и направился к людям.