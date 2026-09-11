Уролог предупредил россиян об опасности попыток «вытрясти» камень из почки прыжками

Врач-уролог, андролог «СМ-Клиника» Гурген Мартиросян в интервью изданию «Газета.ru» рассказал, почему не стоит экспериментировать с народными методами при мочекаменной болезни.

По его словам, небольшой камень действительно может самостоятельно продвинуться по мочеточнику, и пациент иногда замечает симптомы после физической активности. Однако это не означает, что именно прыжки помогли его вывести. Во время физической активности камень может застрять в мочеточнике и нарушить нормальный отток мочи, что усилит боль и приведет к серьезным осложнениям.

Не работает и метод «чем больше выпить воды, тем быстрее выйдет камень». Достаточное употребление жидкости важно при мочекаменной болезни, но вода не способна устранить механическое препятствие, если камень перекрыл мочеточник. Попытка выпить большое количество жидкости за короткое время при нарушенном оттоке мочи способна усилить болезненные ощущения.

Горячая ванна иногда может временно уменьшить выраженность спазма и облегчить состояние при почечной колике, но она не растворяет камни и не устраняет причину нарушения оттока мочи.

Осторожнее следует относиться к различным «почечным сборам», которым приписывают способность растворять любые камни. Состав камней бывает разным, поэтому универсального напитка, способного растворить любой камень, не существует, предупреждает врач.

«Если боль повторяется, становится сильнее или сопровождается температурой, ознобом, рвотой, нарушением мочеиспускания или ухудшением общего состояния, рассчитывать на прыжки или другие народные методы особенно опасно. При сочетании инфекции и нарушения оттока мочи может потребоваться срочная медицинская помощь», — добавил Мартиросян.

Чтобы выбрать правильную тактику лечения, необходимо установить, где находится камень, насколько он крупный и есть ли препятствие для оттока мочи. В зависимости от ситуации врач может рекомендовать наблюдение, медикаментозную терапию или удаление камней современными методами, в том числе с помощью лазерной литотрипсии.

Уролог подчеркнул, что физическая активность сама по себе не вредна для почек, а вот попытки самостоятельно «вытрясти» камень вместо общения с врачом и полноценного обследования могут существенно навредить здоровью.

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