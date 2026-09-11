«У ребенка пропал аппетит и сон». Учитель перечислил признаки переутомления школьников

Медлительность, рассеянность и нетипичные ошибки могут сигнализировать о том, что школьник переутомлен из-за чрезмерной учебной нагрузки. Об этом порталу 360.ru сообщила учитель начальных классов Алина Клейменова.

По ее словам, родителям также следует обратить внимание на изменения почерка ребенка, нарушения сна и аппетита. Такие перемены в поведении могут указывать на то, что нагрузка превышает возможности школьника.

Еще одним поводом присмотреться к состоянию ребенка Клейменова назвала слишком длительное выполнение домашних заданий.

«Если домашние задания растягиваются на три-четыре часа — это сигнал, что нагрузка не сбалансирована или ребенок переутомлен. Стоит обсудить с учителем», — подчеркнула педагог.

Для того, чтобы снизить накопившуюся усталость, Клейменова посоветовала родителям следить за режимом сна ребенка и не перегружать его дополнительными занятиями. Особенно это важно к концу учебной недели. По четвергам педагог рекомендовала по возможности отказаться от репетиторов, кружков и интенсивных спортивных тренировок, оставив ребенку время на отдых или легкую активность.

Выходные, по мнению учителя, лучше посвятить восстановлению сил. Вместо дополнительных занятий школьнику подойдут прогулки, спорт и свободные игры, которые помогут отдохнуть перед новой учебной неделей.

Ранее сообщалось о том, что нормативы домашней работы для школьников — от 1,5 до 3,5 часа.